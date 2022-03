Domodossola cerca sponsor per ‘Domosofia’

Il Comune di Domodossola ha avviato una selezione pubblica per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor dell’Amministrazione per la realizzazione della quarta edizione del Festival Domosofia 2022.

Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 07 aprile 2022 alle ore 12.00.

Le domande potranno essere presentate:

· a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it

· a mezzo servizio postale o corriere o consegna a mano all’Ufficio protocollo in Piazza Repubblica dell’Ossola, 1;

specificando nell’oggetto. Avviso pubblico “Sponsorizzazioni per la realizzazione della quarta edizione del Festival Domosofia 2022”.

Per informazioni sull’avviso è possibile contattare:

Dott.ssa Valentina Cattani - tel. 0324/492313 - email: cultura@comune.domodossola.vb.it

L’avviso pubblico, comprensivo di schema di domanda compilabile (allegato A), è reperibile sul sito web del Comune di Domodossola, questo il link:

https://www.comune.domodossola.vb.it/Home/Bandigare/Dettagli-Bandi?ID=53270-1