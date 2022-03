Massoni: ''Una vittoria frutto di una solida prestazione''

‘’Abbiamo fatto una prestazione solida contro una squadra che era partita per salvarsi e che ora trovandosi in buona posizione gioca senza in modo spensierato’’. Daniele Massoni si gode la vittoria (3-1) di sabato sulla Sanmartinese. Il successo mantiene i novaresi dietro in classifica e permette al Villa di non scivolare troppo indietro rispetto alle prime della classe.

’’Ci siamo un po’ complicati la vita subendo il pari subito, poi però siamo riusciti a venirne fuori. Ora, come avevo detto, dobbiamo ragionare partita per partita. Già domenica avremo un bel test’’ racconta Massoni. La Virtus Villa infatti andrà in casa della capolista Feriolo.

‘’Importante è restare nelle squadre play off – afferma – anche perché settima scorsa ne eravamo anche fuori vista la distanza dal Momo in fatto di punti’’.

In gol contro la Sanmartinese Cugliandro, Ghidini e il solito Primatesta, che ha raggiunto quota 14, terzo cannoniere dietro solo a Schirru del Fomarco (16) e Audi del Feriolo (15).

In prima successo importante per la Varzese sul Comignago, che in Ossola aveva sinora sempre fatto punti. Il pari tra Crevolese Fomarco porta un po’ di fieno in cascina per entrambe mentre l’Ornavassese, pur vendendo cara la pelle, perde in casa col Mono e resta in zona play out.