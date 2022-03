Esperienze da vivere in primavera sul Lago Maggiore

Secondo per superficie, dietro solamente al Lago di Garda, il Lago Maggiore è meta di frequenti visite durante tutto l'anno. Ma è in primavera che il lago si propone come destinazione ideale, offrendo panorami incredibili, testimonianze della civiltà rurale (come torchi e antichi forni, e di architettura sacra (dalle cappelle ai santuari). Tra giardini, borghi e buon cibo, l'esperienza si rivela piacevole per qualunque tipologia di turista. E oggi che Lombardia e Piemonte sono tornate ad essere zone bianche, non approfittarne sarebbe un vero peccato.

Villa Taranto: i tulipani di Verbania

I tulipani sono fiori di straordinaria bellezza che, da sempre, richiamano alla mente l'Olanda. In Italia è possibile ammirarli raggiungendo, a Verbania, il giardino di Villa Taranto. È nella stagione primaverile che ha luogo la fioritura di più di 80.000 esemplari, suddivisi in una settantina di varietà. Una particolarità del giardino è il fatto di ospitare bulbi disposti in modo tale da dar forma a un labirinto. I tulipani sono situati in quello che è noto come "Labirinto dei Tulipani", lungo un percorso di circa 400 metri. Tra i più celebri rientrano "Carneval de Nice", esemplare bianco contraddistinto da un bordo rosso scuro, "Mickey Mouse", giallo e con striature rosse, e "Queen of night", di colore nero. Meritano una citazione anche il "Flaming Baltic" e il tulipano più grande dell'intero globo, il "GiantOrange Sunset". Il giardino di Villa Taranto è arricchito dalla presenza di magnolie, viole, narcisi, rododendri e altre specie. A spiccare sono la recente collezione di giacinti e i 40.000 muscari in fiore.

I borghi sul confine svizzero

Nelle prime giornate di sole primaverili, chi abita tra Piemonte e Lombardia può facilmente raggiungere, anche a bordo di un treno, il territorio intorno a Verbania, e proseguendo può scoprire alcuni borghi situati in prossimità del confine con la Svizzera. Sull'Alto Lago Maggiore, tra Cannero, Cannobbio, Trarego Viggiona e Oggebbio, la primavera è una vera esplosione di profumi e sfumature di colori. Nel 2022, verso metà marzo, si svolgerà la quindicesima edizione della manifestazione "Gli Agrumi di Cannero Riviera", quest'anno dedicata al limone. La località posizionata sulle rive del Verbano vedrà susseguirsi esposizioni, mostre-mercato, menù a tema e visite guidate. L'obiettivo principale, da sempre, è offrire uno spaccato del patrimonio agrumicolo locale.

Le Isole Borromee

Chi decide di concedersi una giornata o un weekend sul Lago Maggiore, e nei suoi dintorni, ha nelle Isole Borromee una meta da non perdere. Isola Madre, Isola Bella e Isola dei Pescatori hanno molto da offrire, regalando attrazioni e panorami di incomparabile bellezza. L'Isola Madre, la più grande delle tre, ha nel giardino botanico all'inglese il suo punto di forza. Se le dimensioni raggiungono gli 8 ettari, ricoprendo interamente l'isola, è il palazzo del Cinquecento racchiuso al suo interno ad attrarre i turisti. Nel giardino, invece, si trovano piante e fiori di ogni genere, incluse specie rare ed esotiche. Tra le altre si ricordano palme, camelie, glicini e, soprattutto, il cipresso di Kashmir. Quest'ultimo, recuperato in seguito a una violenta tromba d'aria, è considerato il simbolo dell'isola. Unica delle tre isole ad essere abitata stabilmente, pur nelle sue dimensioni contenute, è l'isola dei Pescatori. Passeggiare tra gli angusti vicoli, e raggiungere il lungolago, significherà fare la conoscenza con la pesca e le sue tradizioni. È Palazzo Borromeo, invece, a caratterizzare Isola Bella. Le sue sale storiche sono ricche di arredi e pitture, ma è al pianterreno che si trovano 6 grotte ricoperte di ciottoli, madreperle, marmi e stucchi.

La primavera è la stagione ideale per approfittare delle meraviglie della natura, e trascorrere le giornate all'aria aperta, godendo del sole e di temperature miti. Il Lago Maggiore e il Verbano hanno molto da offrire a chi desidera godere di fioriture multicolore, magari concedendosi una piccola crociera sulle acque del lago.