Piccola premessa: questo articolo potrebbe scontentare qualcuno. Ci sta, è normale. Il motivo? Abbiamo selezionato i cinque migliori film a tema casino. Come per qualsiasi classifica, però, ci sono state delle esclusioni eccellenti. Ma qualcuno doveva restare fuori. Ecco, comunque, chi è entrato in questa classifica.

Rounders

Lo diciamo senza mezzi termini: è il classico film che un regista non certamente ‘famoso’ indovina. Rounders è stato girato da John Dahl, sconosciuto praticamente ai più che, però, ha generato un vero e proprio capolavoro. C’è chi dice addirittura che rappresenti il giocatore moderno di poker, quello che va sui migliori siti di slot ad affrontare gli altri avversari e che tanti di loro si siano affacciati al modo del poker dopo aver visto questo film. Piccola curiosità: all’inizio non ebbe molto successo ma negli anni 2000 ebbe il riconoscimento postumo. La trama si incentra su un giocatore di poker ma non vogliamo spoilerare.

21

Un film molto apprezzato dalla critica e dal pubblico perché è ispirato da una storia vera. Uno studente molto bravo che porta con sé i suoi problemi personali e un professore che si accorge del talento del ragazzo che viene indirizzo al Blackjack.

Come va a finire? Non possiamo dirtelo, altrimenti faremmo spoiler. Possiamo dire solo il nome dello studente che è Ben Campbell, interpretato da Jim Sturgess, e del professore, Mickey Rosa interpretato da Kevin Spacey.

Casino Royale

Il terzo film che abbiamo voluto inserire è Casino Royale. Il protagonista è James Bond che, chi lo conosce bene, sa benissimo che non riesce a resistere alle donne e alle carte. Qui James Bond viene interpretato da Daniel Craig mentre l’avversario di Bond è un banchiere che non si ferma davanti a niente.

Il suo nome è Le Chiffre e la scena della mano in cui si decide la partita tra i due è una delle più viste per questo genere di film. Chi ha vinto? No, non te lo diciamo ovviamente!

La stangata

La trama e la squadra di attori sono di livello. Basti pensare che nella stessa pellicola recitano sia Robert Redford che Paul Newman. Al di là di questo, comunque, è interessante vedere come questo film riesca a tenere incollato lo spettatore.

Grazie alla sapiente regia di George Hill, ci sono tanti colpi di scena per tutta la durata del film che, come argomento principale, vede due truffatori che vogliono fare, appunto, una truffa a un gangster.

Nulla è scontato in questo film. Basta vederlo per capire.

Casinò

Concludiamo questa piccola panoramica con il film di Martin Scorsese. Casinò, appunto. Tra la mano di un regista super e la recita di un attore come Robert De Niro, non poteva che venire un film di assoluto livello. Uscito nel 1995, parla di una parabola in cui Sam Rothstein, il personaggio interpretato proprio da De Niro, fa un saliscendi davvero cinico: dai bassifondi alla ricchezza (e al potere) e dalla ricchezza ritorna nei bassifondi. Una metafora anche di vita in tal senso.