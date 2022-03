Si premiano all’Ossola outdoor Center i vincitori del concorso Food Park

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, che si celebra l'11 dicembre, l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, in collaborazione con Ossola outdoor Center, organizzano un concorso fotografico per promuovere il patrimonio culinario e storico che caratterizza il territorio dei Parchi.

Il contest si inserisce, per il quarto anno consecutivo, tra gli eventi promossi da Reading Mountains, il festival organizzato da Alpine Convention (Convenzione Alpina), la rete di otto paesi europei che promuove la ricchezza culturale delle Alpi.

Sabato 12 marzo, alle ore 16.30, l'Ossola Outdoor Center ospiterà l'evento di premiazione dei quattro vincitori. Durante la manifestazione verranno consegnati gli attestati di partecipazione a ciascun concorrente e i premi ai vincitori. Inoltre, verrà presentata la fase finale del contest, con cui verrà decretato il vincitore finale: due cene in cui due chef del luogo riprodurranno le ricette vincitrici.

Infine, verranno date tutte le informazioni per partecipare alle cene degli chef Alessandro Sacco dell'Hotel La Vetta e Ugo Facciola dell'Albergo Edelweiss e votare la ricetta migliore.