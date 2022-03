Il settore giovanile della Juve Domo pronto ad ospitare i bambini ucraini scappati dalla guerra

Da lunedì le porte dello Stadio Curotti saranno aperte per accogliere i bambini ucraini scappati dalla guerra dando loro la possibilità di partecipare in maniera del tutto gratuita agli allenamenti con i gruppi ed i mister, nella speranza che ciò sia un momento di svago e condivisione.

Per informazioni è possibile contattare Valentina Viscomi dopo le ore 16.00 al numero 333.8240932. Oppure recarsi in segreteria in piazzale dello Sport, Domodossola, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.