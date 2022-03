Studio immobiliare Vco Domo s’impone 3 a 0 sul Biella

Dopo tre settimane dall’ultima partita (in casa del Novara) e a quasi tre mesi dalla penultima (in casa del Romagnano), lo Studio immobiliare Vco Domo è tornato in campo, nuovamente in trasferta, ospite del fanalino di coda Biella.

Considerate le continue interruzioni e i tanti rinvii (ultimo quello contro Montanaro di sabato 26 febbraio), in casa 2mila8volley Domodossola c’era tanta apprensione alla vigilia del match . Nonostante l’avversario fosse tecnicamente inferiore agli ossolani infatti, non era così scontato riuscire ad entrare immediatamente nel ritmo di gara. Inoltre Biella già all’andata aveva dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque grazie alla buona organizzazione di gioco e alle buone potenzialità; e per di più i padroni di casa potevano contare anche sulla partecipazione al campionato di Under 19 che sicuramente li ha agevolati nel continuare a mantenere un buon ritmo di gioco.

Fortunatamente però i domesi sono riusciti a mettere in campo una buona prestazione e hanno ottenuto il massimo in un match, come già detto, per nulla facile. La partita è andata nettamente a Domodossola che si è imposta 0 a 3 (16-25, 24-26, 21-25) ritrovando fiducia ed entusiasmo.

I blue sono andati in affanno solo sul finale di secondo set, nel quale si sono trovati ad inseguire i padroni di casa fino al 24 a 23, per poi riuscire a ribaltare la situazione e chiudere il parziale a proprio vantaggio.

Coach De Vito anche questa volta è riuscito a far girare tutti gli effettivi a sua disposizione (unico assente Savoia per motivi di lavoro).

Domenica prossima, 13 marzo, alle ore 17.30 finalmente lo Studio Immobiliare VCO Domo torna tra le mura amiche del PalaRaccagni. Avversario di turno il Romagnano, penultimo in classifica ed in lotta per non retrocedere. Un avversario ampiamente alla portata del team ossolano che è pronto quindi a riabbracciare il proprio pubblico e farsi spingere in un momento estremamente delicato della stagione. Domo infatti ha perso la prima posizione in classifica a causa della sconfitta di Novara e della partita in meno rinviata causa covid.

Proprio questa gara, contro il Montanaro secondo a pari punti dei domesi, si dovrà disputare infrasettimanalmente o comunque a ridosso di un’altra gara di campionato, cosa che inevitabilmente creerà problemi visto l’impossibilità di recupero fisico e mentale. Ci sarà da soffrire quindi, ma bisognerà partire a riguadagnare il terreno perso proprio dalla gara casalinga di domenica prossima.