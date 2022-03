Per la Cestistica una settimana che vale una stagione

Tre partite in cinque giorni per la Cestistica, che diranno tutto o quasi sulle chances di giocarsi la promozione per i granata, alle prese con un'emergenza sul fronte infortuni davvero incredibile.

Coach Marchi, che dovrebbe tornare in panchina dopo il Covid, dovrà ancora rinunciare a Maglio e Cerutti, qualche possibilità di recupero c'è per Donaddio, mentre l'impiego di Carusi è in fortissimo dubbio, almeno per il primo dei due match casalinghi, domenica alle 18 in trasfertamcontro Montalto Dora.

Cestistica in casa poi martedì sera contro Paruzzaro, quindi, venerdì prossimo, trasferta a Borgomanero per chiudere il girone d'andata della poule promozione.

"Non possiamo fare miracoli, vedremo quanti giocatori riusciremo a recuperare per questo ciclo di partite: il rammarico enorme è quello di essere arrivati a questo punto della stagione senza poterci giocare le nostre chances al 100%” sottolinea il direttore sportivo dei granata Tomaso Ripamonti.