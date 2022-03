Le scuole vigezzine in prima linea nella sensibilizzazione sul risparmio energetico

L’istituto Comprensivo Andrea Testore ha deciso aderire alla giornata di sensibilizzazione sul risparmio energetico, “M’illumino di meno”.

E lo ha fatto con una bella iniziativa. Oltre che, con il consueto spegnimento simbolico delle luci e dei dispositivi elettronici non essenziali, azioni che si cerca già di far diventare buona prassi nella vita degli alunni, è stato proposto a ciascun alunno di raggiungere oggi la sede della propria scuola a piedi o in bicicletta, coinvolgendo nonni, genitori e amici.

La mattinata si è poi conclusa con un momento dedicato al pollice verde: sono state invasate e piantate le primule donate dalle amministrazioni comunali, abbellendo le aule scolastiche o le aiuole del giardino.