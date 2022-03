'Percorso pesca', Squizzi (Pd): “Speriamo che la messa in sicurezza sia realizzata al più presto e con strutture a norma”

Grazie, sig. Sindaco, per la prontezza dimostrata nell’inviare operai a “mettere in protezione” l’area del “percorso pesca” dopo la documentata denuncia di pericolosità da parte del Pd.

Come vede noi le siamo grati, al contrario di quanto da lei reiteratamente espresso. Infatti lei continuamente ripete : "... è tutta colpa della precedente Amministrazione." Vuole far credere ai cittadini che in quattro anni non avete potuto fare nulla a causa della precedente Amministrazione ?

Caro Sindaco, l'aver documentato con le foto la mancanza di sicurezza perdurante da troppo tempo del "percorso pesca", verso San Bartolomeo, non c'entra niente con la messa a norma dei parchi giochi da lei tirata in ballo. Comunque fa piacere che in un batter d'occhio tutto il percorso è stato " protetto e nastrato" per evidenziarne la pericolosità!

A questo è servito il comunicato stampa : a porre un problema di sicurezza di cui non vi siete occupati, ed auspichiamo che la messa in sicurezza sia realizzata al più presto, e questa volta con solide ed idonee strutture, si spera "a norma".



Carlo Squizzi

Segreteria Pd Villadossola