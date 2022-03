''Piazza IV Novembre al buio da troppi mesi''

Si lamentano i residenti di piazza IV Novembre: continuano a reclamare per l’assenza di illuminazione pubblica della piazza. ‘’Il black out dura da mesi e mesi – dicono - . Abbiamo sentito Enel che però non interviene. Abbiamo fatto alcune segnalazioni via whatsapp all’amministrazione comunale ma non hanno dato esito, così la situazione resta precaria’’.

Intanto è spuntato un nuovo cartello segnaletico all’incrocio tra corso Italia e piazza IV Novembre. Si tratta di un cartello di precedenza: chi arriva da corso Italia deve darla alle auto che transitano sulla provinciale della Valle Antrona, cioè a quei mezzi che scendono o salgono verso via Falghera o arrivano da via Zonca. Attenzione quindi a chi percorre questo tratto cittadino.

Ma quello della segnelatica resta un capitolo a parte perché è alquanto carente in altre parti della città. Cartelli stradali doppi, altri danneggiati o inclinati, diversi irriconoscibili per le scritte che li deturpano, molti rotti e arrugginiti, alcuni inutili. E sono anni che ormai non viene fatta alcuna revisione alla segnaletica stradale.