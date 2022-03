Le Ferrovie svizzere compiono 175 anni di vita. Era il 9 agosto 1847 quando entrava in servizio la prima ferrovia, la «Spanisch-Brötli-Bahn» fra Baden e Zurigo.

"La ferrovia e i trasporti pubblici in Svizzera non vantano solo una lunga storia, ma avranno un ruolo da protagonisti anche in futuro poiché crescerà la necessità di viaggi comodi nel rispetto del clima e di trasporti efficienti sul piano energetico" scrive Swissinfo.

Per l’ occasione alle officine di Yverdon-les-Bains, il 9 marzo 2022 sono state presentate una locomotiva per treni merci, la Re 420 di FFS Cargo, e una locomotiva per il traffico viaggiatori, la Re 460 delle FFS, entrambe decorate a festa per l’anniversario. Saranno in circolazione durante l’anno dell’anniversario.