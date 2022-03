L'associazione Canova, fondata nel 2001 a Oira per la valorizzazione del patrimonio storico locale attraverso attività didattiche divulgative ed artistiche, si mobilita per l'Ucraina.

Appoggiandosi al bar tavola calda “Sali e pistacchi” di Piazza Mercato organizza per il 16 marzo alle 17.30 un aperitivo solidale per i profughi ucraini. Il ricavato verrà interamente devoluto a Emergency per sostenere la missione di accoglienza dei profughi nei territori di confine.