Santa Maria, formazione turistica e di marketing per gli operatori

Ha preso il via lunedì 14 marzo il percorso formativo voluto dal Comune di Santa Maria Maggiore e rivolto a tutti gli operatori privati, circa un centinaio, che operano sul territorio del capoluogo vigezzino.

“Si tratta di un'iniziativa cui teniamo particolarmente, che abbiamo realizzato con la collaborazione tecnica e didattica di Andrea Cottini di Ars.Uni.VCO e della Prof.ssa Stefania Cerutti del Centro Studi UPNTOURISM di Università del Piemonte Orientale – comunica il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini. Il primo incontro si è svolto lunedì 14 marzo presso la sede dell'Unione Montana della Valle Vigezzo e ha visto la partecipazione di circa 15 operatori del nostro Comune: pochi, rispetto alle nostre attese e rispetto al numero totale di attività attualmente operanti nel nostro territorio, e considerato che abbiamo invitato personalmente tutti coloro che hanno un'attività commerciale o turistica a Santa Maria Maggiore e nelle sue frazioni. Lancio dunque un appello a tutti gli operatori, affinché possano unirsi a noi in questa formazione a partire dal prossimo incontro del 21 marzo: abbiamo individuato una modalità didattica estremamente pratica e coinvolgente, lo è stato già nel primo dei tre incontri che abbiamo in programma. Io stesso, insieme ai miei Assessori Sandra Garavaglia e Silvia Ceroni, al funzionario dell'ufficio turismo e cultura, Monica Mattei, e ai responsabili della nostra comunicazione, Michela Bianchi e Filippo Ceretti, siamo parte di questo corso come partecipanti, allo stesso livello degli operatori, proprio perché ognuno – con il suo ruolo, le sue competenze e la sua visione – può diventare attore del futuro della nostra destinazione turistica”.

Il percorso ha tre obiettivi principali: 1. Analizzare e riempire l'eventuale gap tra le strategie dell’Amministrazione Comunale e le aspettative degli operatori, rilevando opportunità latenti del territorio in termini di accoglienza e comunicazione; 2. Tracciare il DNA percepito di Santa Maria Maggiore e creare una correlazione con iniziative future, stimolando e supportando la proattività degli operatori; 3. Coinvolgere gli operatori nella creazione di idee in sinergia con l'Amministrazione, creando le basi per un percorso di crescita co-partecipata della destinazione turistica.

Docente del corso è Massimiliano Freddi: laureato in Comunicazione, è stato responsabile marketing e ufficio stampa per il mercato italiano di Disneyland Paris e direttore generale di Leolandia. Oggi insegna Marketing e Soft Skill presso l’Università IULM a Milano, è consulente strategico di aziende del settore turistico ed entertainment e per l'Alto Lago Maggiore, oltre ad aver aperto come imprenditore il parco Wonderwood.

La partecipazione al percorso è riservata agli operatori di Santa Maria Maggiore ed è gratuita. I prossimi incontri si terranno lunedì 21 marzo e lunedì 11 aprile dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede dell'Unione Montana della Valle Vigezzo. Per maggiori informazioni: info@comune.santamariamaggiore.vb.it – 0324 95091