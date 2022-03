Maturità, si parte il 22 giugno con la prima prova scritta

Ora c'è l'ufficialità, il 22 giugno alle 8.30 si terrà la prima prova scritta di italiano della maturità 2022. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le ordinanze, pubblicate sul sito del ministero.

Sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Il giorno dopo, il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, che quest'anno verrà predisposta dai singoli istituti: si terrà così conto di quanto effettivamente svolto dagli alunni, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Ad esempio, se per il Liceo classico l’esame verterà su Lingua e cultura latina, per lo scientifico sarà invece Matematica al centro dello scritto

Dopo gli scritti sarà la volta dell’orale, con un colloquio che comincerà analizzando un materiale scelto dalla Commissione e che mira ad accertare che studenti e studentesse abbiano fatto propri contenuti e metodi delle singole discipline e di Educazione civica. Nel colloquio verrà anche presentato un lavoro multimediale o una relazione.

La Commissione quest’anno è formata da sei commissari interni e un presidente esterno. La votazione sarà, ancora, in centesimi (fino alla lode): massimo 50 punti potranno essere attribuiti per credito scolastico, 15 punti per la prova scritta di italiano, 10 per la seconda prova, fino a 25 per l’orale. Si potrà ottenere la lode.