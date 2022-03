Basket, la Cestistica si arrende al Paruzzaro

Troppo Paruzzaro per una Cestistica incompleta e stanca: la squadra di Romerio domina al Palaraccagni Dopo una buona partenza, con vantaggio iniziale, la Cestistica paga il deficit in cabina di regia con il giovane Cuzzololin che non può sostituire lo squalificato De Tomasi a livello di talento e personalità e con troppe amnesie difensive che consentono a Paruzzaro di volare prima sul 11-18 e poi sull’11-24 del 10’. Ospiti a secco per 6’, ma Domo ne approfitta solo parzialmente, riducendo il gap di soli tre punti.

Ma la squadra di Romerio riprende a colpire dall’arco con Dalleolle e il gap si fa importante: 26-45 al 18’. All’intervallo lungo comandano i Vikings 30-48. In controllo gli ospiti, che con i dardi di Pioppi e Sterchele si issano fino al più 22, 39-61 al 25’. Ultimo riposo con Paruzzaro che comanda 50-69. Domo ha il merito di non mollare nonostante lo svantaggio, Carusi si traveste da Iverson con una serie di magie che rendono meno amaro il passivo e Maestrone è l’ultimo a mollare. Paruzzaro però si conferma solida e chiude 75-86.