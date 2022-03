Caccia, comprensorio Vco3: “Vicinanza e solidarietà al presidente uscente Girlanda”

Riceviamo e pubblichiamo.

Come consiglieri del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di caccia VCO3 Ossola Sud volevamo esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà al Presidente uscente Girlanda Aldo.

Le sue dimissioni, sono state ben ponderate e dovute sicuramente alla situazione che lo ha visto direttamente coinvolto, con un trattamento mediatico riservato al peggior “nemico”.

Negli ultimi tempi noi tutti abbiamo spesso ascoltato, nelle varie riunioni di Comitato, le sue preoccupazioni che man mano passavano i giorni diventavano per lui sempre meno gestibili.

Le sue dimissioni sono state respinte altre volte all’unanimità da tutti noi. Confermando sempre la totale fiducia del suo operato. In questo momento, però, ci siamo resi conto che chiedergli di proseguire nel suo incarico avrebbe peggiorato la sua condizione di salute.

In questi 26 anni alla guida del comprensorio è stata acquistata la sede, è stato artefice e promotore dell’ istituzione dei corsi per la formazione di nuovi cacciatori, è stata istituita la stazione di recupero provinciale cani da traccia.

La situazione e la gestione economica del Comprensorio è certamente tra le migliori della Regione Piemonte. I bilanci ne sono la prova. Grazie al suo impegno in prima linea, si è sempre mantenuto un rapporto sereno, corretto con il mondo agricolo, anticipando ogni anno con fondi propri del C.A. i danni causati dalla fauna selvatica alle culture agricole, non è da poco e non è da tutti.

Con le istituzioni e con gli enti locali, mai e poi mai un diverbio. La collaborazione con gli istituti scolastici per portare a conoscenza, anche dei più piccini, gli aspetti più semplici della convivenza uomo / fauna selvatica, l’ha visto promotore e artefice della mostra tenutasi alcuni anni fa nei saloni del teatro la fabbrica. La pubblicazione di “Manuale per giovani esploratori – Animali di montagna” è stato l’atto finale di tutto ciò.

La perfetta conoscenza, e la sapiente gestione della fauna selvatica, ha permesso al C.A. di essere ancora una volta esempio per tutti gli altri. Il sistema di prelievo adottato denominato “il sistema VCO”- fortemente voluto da Aldo, è stato riconosciuto ormai da molti come il migliore.

Siamo profondamente convinti che l’operato di 26 anni, a titolo puramente gratuito e spinto solo da una grande passione, vada riconosciuto senza se e senza ma.

Ci auguriamo di poter proseguire su questa strada portando avanti quanto costruito fino ad oggi con la stessa passione.

Siamo sicuri che quanto stia accadendo sia frutto di un grosso abbaglio e convinti che tutto ciò sarà presto chiarito.

I consiglieri del Comitato di Gestione del Comprensorio Caccia Vco3