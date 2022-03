Cade da 4 metri mentre lavora in un capannone, gravi ferite per un 42enne

Incidente sul lavoro oggi, giovedì 17 marzo, a Piedimulera. Un uomo di 42 anni è caduto mentre lavorava in un capannone in via Roma. Il 42enne è caduto da un'altezza di 4 metri. Soccorso dagli uomini del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Domodossola.