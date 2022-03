Sono in fase di accertamento le cause che questa mattina a Crodo in via Roma hanno originato un incendio che ha completamente distrutto un'utilitaria alimentata a benzina parcheggiata.

Il proprietario che si era appena allontanato, accortosi del fumo, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Domodossola con autobotte, supportata dai Vigili del fuoco Volontari di Baceno.

Nessun è rimasto ferito, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crodo.