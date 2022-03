Il Cai Vigezzo chiama a raccolta i soci in un doppio appuntamento

Tempo di assemblea, anzi, di assemblee, per il Cai Vigezzo. I soci sono chiamati a raccolta per domani, sabato 19 marzo alle 17 in seconda convocazione presso la sala polifunzionale di Toceno per l’assemblea straordinaria. “In discussione – fa sapere il presidente Tiziano Maimone – vi sarà l’adozione della variazione dello statuto per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, in seduta pubblica alla presenza del notaio”. Al termine, alle 18, avrà invece luogo l’assemblea ordinaria dei soci con i seguenti punti all’ordine del giorno: nomina presidente e segretario dell’assemblea; relazione morale e tecnica del presidente; bilancio consuntivo 2021; bilancio di previsione 2022; consegna delle Aquile d’Oro ai soci venticinquennali; varie ed eventuali.