Alle Unioni Montane 150 mila euro raccolti con i tesserini dei funghi

L’Unione Monata Valle Ossola, in questo caso ento capofila, ha assegnato alle altre unioni le somme incassate dai tesserini per la raccolta dei funghi del 202. In tutto 150.622 euro così distribuiti: Unione Montana Alta Ossola € 15.352,47 , Valli dell’Ossola 28.369,68; Media Ossola 2.621,52; Valle Vigezzo 30.946,01; Lago Maggiore 19.676,48; Valgrande Lago Mergozzo 4.806,12; Arizzano Vignone 1.597.02; Unione Due Laghi 8.422,01; Unione Cusio Mottarone 31.940,37; Unione Valle Strona e Quarne 6.930,46.