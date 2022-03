Incontro di poesia Walter Alberisio: le iscrizioni si chiudono il 31 marzo

Torna per il 2022 l’incontro di poesia Walter Alberisio con alcune novità importanti.

L’associazione Giovan Pietro Vanni, con il patrocinio del Comune di Villadossola e del Comune di Piedimulera ha indetto l’edizione 2022 dell’Incontro di poesia in ricordo del poeta piedimulerese scomparso ormai 30 anni fa.

Novità di quest’anno un premio speciale che gli organizzatori hanno voluto dedicare a Filippo Crea, il poeta di Villadossola, morto l’11 agosto 2015.

Lui, insieme ad Antonio Ciurleo, erano stati gli ideatori di questa rassegna iniziata nel lontano 1990.

Come nello spirito dell’incontro, fin dal suo esordio, la partecipazione all’Incontro è completamente gratuita: non sono previste tasse di iscrizione né di lettura.

Con l’arrivo delle mail è stata sostituito l’invio tramite lettera raccomandata.

Il partecipante dovrà inviare una lirica a tema libero, in lingua italiana, completamente anonima.

La poesia dovrà essere in formato testo (.txt, .doc, non in formato .pdf) ed inviata esclusivamente via mail a incontroalberisio@gmail.com, avente come oggetto “Partecipazione incontro di poesia 2021”.

Nel testo della mail dovranno essere presenti i dati dell’autore, in particolare Nome, Cognome, indirizzo di residenza, contatto telefonico, e-mail, ed autorizzazione alla eventuale pubblicazione del proprio scritto come da modello in fac simile a fianco.

Il termine ultimo per la ricezione degli elaborati è il 31 marzo 2022.

A tutti i partecipanti verrà riconosciuto un premio di partecipazione, a patto di essere presenti alla cerimonia di premiazione che si terrà nel mese di maggio/giugno a Villadossola, consistente in un libro con una selezione delle migliori liriche pervenute ed una serie di saggi su Walter Alberisio.

Il vincitore riceverà un quadro del pittore Gianluca Pavesi.

I lavori verranno valutati da una giuria di esperti composta da critici letterari, docenti di lettere, rappresentanti dei Comuni e degli enti organizzatori il cui giudizio è inappellabile.

Partecipando all’incontro di poesia si accettano tutte le norme del presente regolamento.

Per maggiori informazioni si può scrivere a incontroAlberisio@gmail.com oppure consultare la pagina Facebook IncontroAlberisio - Incontro di poesia Walter Alberisio.