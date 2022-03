Studio immobiliare VCO Domo sbanca Torino

Importantissima vittoria quella conquistata domenica dallo Studio immobiliare VCO Domo in quel di Torino contro il Reba Volley. Un netto 0 a 3 (parziali 18-25, 23-25, 23-25) ottenuto in una delle palestre più difficili del panorama piemontese, non tanto per il valore della squadra padrone di casa, che comunque ha disputato un buon match soprattutto in difesa, quanto piuttosto per l’impianto, al limite dell’omologazione.

Era quindi fondamentale riuscire ad ottenere punti senza impantanarsi in situazioni critiche dalle quali poi non sarebbe stato facile uscirne. Fortunatamente Domo è riuscito ad ottenere il massimo, concretizzando al meglio tutte le occasioni e chiudendo quindi la pratica in poco meno di un’ora e mezza. Bene soprattutto l’atteggiamento dei ragazzi che hanno messo in campo attenzione e concentrazione. L’unica macchia è stata il numero troppo alto di errori punto, circostanza che nel secondo e nel terzo parziale ha tenuto fino all’ultimo in partita i torinesi.

Domodossola ha comunque controllato tutta la partita, ad eccezione di un piccolo frangente nel terzo ed ultimo set nel quale la squadra di De Vito si è trovata sotto 20 a 18, ma è riuscita poi a ribaltare la situazione.

Agli ossolani ora mancano 4 gare da qui al 10 aprile: questa settimana è sicuramente una delle più importanti dell’intero campionato. Domo infatti sarà impegnato mercoledì 23/03 alle ore 20.30 al Palaraccagni contro l’Alessandria Volley, unica squadra che nel girone di andata era riuscita ad avere la meglio (3 a 2) sui domesi. È la prima volta che Domodossola disputerà una gara infrasettimanale e quindi sarà ancora più importante il calore e la spinta del proprio pubblico. Alessandria è in piena corsa play-off e quindi venderà carissima la pelle.

Domenica 27/03 invece i domesi saranno ospiti del Volley Montanaro appaiato in classifica proprio con lo Studio Immobiliare VCO Domo. Considerato che Acqui Terme ha un vantaggio di un solo punto in classifica, con ben due gare disputate in più però, potrebbero essere proprio Domodossola e Montanaro a contendersi il primato in classifica.

Una settimana, quella appena iniziata, che con due vittorie potrebbe mandare in paradiso gli ossolani. Viceversa, due sconfitte complicherebbero notevolmente il cammino. Appuntamento quindi mercoledì 20.30 al Palaraccagni.