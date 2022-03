In Val Grande nidifica il falco pellegrino, vietate le scalate

Scalate vietate fino a fine luglio in Val Grande, non sarà accessibile in particolare la falesia di Colloro e sarà vietato avvicinarsi a tutte le pareti della zona.

La decisione è stata presa dal Parco Val Grande, per tutelare l’Aquila Reale e il Falco Pellegrino che si potrebbero sentire minacciati in questo periodo durante la nidificazione.

In particolare il Falco Pellegrino è molto sensibile alle attività che si svolgono presso le pareti rocciose e in questo caso l’arrampicata sportiva costituisce la forma di disturbo più diffusa e impattante, poiché la presenza di scalatori nelle vicinanze di un nido comporta spesso l’abbandono (anche se generalmente temporaneo) dello stesso da parte degli adulti, con facile predazione dei piccoli da parte dei corvi.

I Carabinieri del Parco hanno infatti accertato la nidificazione del Falco Pellegrino sulle pareti comprese tra il territorio di Premosello Chiovenda e Vogogna.

“Considerato il ciclo produttivo e il comportamento del rapace – fanno sapere dall’Ente Parco – si ritiene di estendere la limitazione all’attività di arrampicata sportiva e di accesso all’area in questione fino al 31 luglio, per coprire il tempo di dipendenza dei giovani involati dalle cure parentali da parte degli adulti”.

Verranno pertanto posizionati dei cartelli informativi in prossimità dei principali sentieri di accesso alla falesia in questione. Vale ricordare comunque che la falesia di Colloro è del tipo ‘invernale’ il che significa che è di fatto frequentata nei periodi più freddi perché è esposta tutto il giorno al sole (a dicembre e gennaio si scala spesso in maglietta) mentre quando è più caldo non viene infatti utilizzata. In inverno, invece, grazie alle sue vie molto belle e tecniche (e con difficoltà abbastanza sostenute) è meta ambita degli scalatori non solo del Verbano Cusio Ossola.