Vigili del fuoco in azione a Macugnaga per un incendio sterpaglie

In serata le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Verbania sono intervenute a Macugnaga per un incendio sterpaglie.

Il personale del Distaccamento di Macugnaga, giunto sul posto con due squadre (autopompa e fuoristrada con modulo AIB), ha provveduto allo spegnimento del rogo ed alla messa in sicurezza dei luoghi.