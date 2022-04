Sempre più persone cominciano a lamentarsi di una delle tasse più utili eppure più discusse degli ultimi tempi: ci riferiamo alla Tari, ossia la tassa sui rifiuti. Questo perché nel corso degli anni ci sono stati dibattiti riguardo ad aumenti e diminuzioni Tari, e le persone non hanno capito più nulla. Sono tanti i punti controversi da dover chiarire, prima di tutto quello che riguarda la natura stessa dell’importo e in base a cosa si calcola. E poi, a chi spetta pagare questa Tari? Adesso chiariremo tutto quello che è importante sapere, per non rischiare di avere una multa salata da parte del comune. Innanzitutto, la Tari deve essere pagata da chi risiede nell’abitazione e non esclusivamente dal proprietario della casa. Se per esempio la casa nella quale tu al momento abiti non è intestata a te, ma piuttosto al tuo padrone di casa, di certo non sarà lui a dover pagare, dal momento che sei tu che abiti regolarmente, con tanto di contratto che lo prova, lì dentro e che quindi produci spazzatura. Visto che il tuo padrone di casa non ci vive, non è giusto che lui paghi per i rifiuti che sei tu, ogni giorno, ad accumulare. E questo punto è ormai abbastanza chiaro. Poche persone potrebbero lamentarsi per questa ragione. D’altra parte, non è questo il punto che si controbatte maggiormente.

Parliamo di controbattere e di dibattito perché ovviamente parlando di tasse è uno di quegli argomenti che crea più polemiche sia nei comuni cittadini che a volte sono vittime di aumenti ma anche l'opinione pubblica e i politici che devono cercare di gestire istruzioni molto complicati in tal senso.

La Tari è una tassa il cui ammontare cambia a seconda di due fattori principali: numero dei componenti del nucleo familiare e metri quadrati

Non tutti sono d’accordo con questo. Il pagamento della Tari non è uguale per tutti: l’importo cambia da cittadino residente a cittadino residente. Insomma, se tu risulti residente in una casa, pagherai per te e per chiunque faccia parte del tuo nucleo familiare, cioè sia sotto il tuo stato di famiglia. Questo vale anche per chi è domiciliato altrove, risulterà comunque come se fosse residente con te. E fino a qua, sebbene ci siano delle evidenti pecche a questo sistema, ancora tutto ok. Il problema è che, sebbene sia un metodo piuttosto datato, nel conteggio valgono ancora in minima parte i metri quadrati della casa in cui si vive. Se quindi tu vivi da solo, ma in una casa di 100 metri quadrati, dove potrebbero benissimo abitare altre due o tre persone, allora pagherai una Tari più alta rispetto a una persona che vive in un monolocale di 50 metri quadri, anche se la spazzatura che producete è praticamente la stessa.

