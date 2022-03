Ha riaperto questa mattina la pista ciclabile in località Punta di Migiandone dopo i lavori di messa in sicurezza dell'area. Nell’estate 2020 si era verificato uno smottamento dalla parete di fianco alla pista ciclabile e diverso materiale era franato al suolo. Da allora quel tratto di percorso era inagibile, dopo essere stato chiuso con un'ordinanza comunale. La messa in sicurezza è stata finanziata con i fondi europei di un progetto Interreg.

(Foto social)