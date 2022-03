Le assenze segnano ancora il destino della Cestistica

Nuova battuta d'arresto per la Cestistica, che rimane ancora al palo nella poule promozione. I granata ieri sera sono stati battuti nettamente sul parquet di Trivero dalla Biella Next: è finita 84-61 per i giovani lanieri, che si confermano tra le pretendenti principali al salto di categoria.

Ancora senza coach Marchi, con Cerutti e Maglio ai box e con Donaddio lontanissimo dalla migliore condizione, gli ossolani si sono arresi per 84-61. Match incanalato già dopo i primi 10', con Domo sotto di 17 punti e Loro e compagni in totale controllo. "Ripetiamo le stesse cose da un mese: siamo arrivati a giocarci questa poule in condizioni di precarietà assoluta ed è un enorme rammarico. Purtroppo non possiamo dare e fare di più” l'analisi della dirigenza granata, oggettivamente condivisibile.

Biella Next - Cestistica Domodossola 84-61 (28-11, 48-24, 62-38) Domodossola: De Tomasi 2, Cuzzolin n.e., Brocca G. n.e., Lenzi 1, Ranzani 2, Cerutti n.e., Frank 20, Bionda n.e., Carusi 19, Maestrone 6, Donaddio 7, Baldini 4