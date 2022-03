Il macugnagese Mario Ermini Burghiner canta contro la guerra

E’ una interpretazione in dialetto lombardo del bellissimo brano "Fragile" di Sting. Lo interpreta su You Tube Mario Ermini Burghiner che spiega: ‘’E’ il mio contributo contro la guerra che sta devastando l'Ucraina. La storia si ripete...mio nonno tornò dal campo di prigionia in Germania a piedi, "pasin pasét", appunto.. e mi raccontò di quanto successe, perché la guerra è fragilità, di chi la subisce, ed anche di chi è costretto a combatterla suo malgrado’’.

Così Ermini Burghiner, che oggi vive ad Arona ma è di origini macugnaghesi (dove era stato candidato sindaco anni fa) ma soprattutto è noto come musicista e cantautore, esegue il brano di Sting, rivisitandolo in dialetto lombardo, lingua che dice, ''i militari parlavano in guerra''. Proprio in dialetto suo nonno gli raccontò la sua vita in guerra: da qui l'idea di 'riscrivere' il pezzo di Sting in questo momento difficile per l'invasione russa in Ucraina.

E' il contributo di Mario Ermini, contro la guerra, per sensibilizzare chi l’ascolterà.