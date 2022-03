Il sindaco Cottini rilancia l'idea della Casa della Salute della Valle Vigezzo

Un grande, sincero e corale, grazie. L’Unione Montana Valle Vigezzo ha organizzato venerdì sera un momento di incontro per ringraziare pubblicamente gli addetti della Protezione Civile Valle Vigezzo, il personale amministrativo comunale e il personale Sanitario “per l’ impegno e l’opera sociale svolta a servizio della comunità per l’apertura del Centro Vaccinale di Santa Maria Maggiore, per fronteggiare l’emergenza Covid”.



“È stato grazie a tutti voi se la gente si è potuta vaccinare direttamente qui in Valle e il merito di essere riusciti a portare anche qui le vaccinazioni sul posto è di Claudio Cottini” ha detto il presidente dell’Unione, Paolo Giovanola. “È stato un lavoro formidabile e la cosa bella l’abbiamo vista quando tutto è partito. Noi ci abbiamo provato, per cercare di aprire il centro vaccinale ma non era per nulla una cosa scontata” ha sottolineato Cottini -. Ed è stato grande l’impegno profuso poi dal dottor Maurizio Barbero e della dottoressa Claudia Filippinetti che ringrazio insieme al dottor Edoardo Quaranta. Ringraziamo anche Mauro Locatelli, coordinatore della Protezione civile dell’Unione Montana, ma anche i comuni di Druogno e Malesco hanno lavorato. Ringrazio poi, tra gli altri, il nostro agente della polizia locale Massimo Crippa e il dottor Raffaele Riccio”.

Parole di riconoscenza per questo impegno nella campagna vaccinale a Santa Maria Maggiore sono giunte anche dalla dottoressa Chiara Serpieri, direttore generale dell’Asl Vco: “In questa tragedia, la pandemia, voi tutti avete dato una grande prova. Quello che è successo in questa valle, ci tengo a dirlo, non si è verificato ovunque: la prossimità dei servizi non è una cosa scontata come ben sapete ma qui c’è stato un gran impegno e noi non ce l’avremmo fatta senza il vostro aiuto. E questo fa la differenza: questo è il concetto di servizi per la comunità. Ringrazio quelle persone speciali che sono tra voi, che meriterebbero di essere clonate”.

Il sindaco di Santa Maria Maggiore, infine, ha lanciato un appello all’Asl: “Iniziamo davvero a ragionare di medicina territoriale, qui in Vigezzo c’è una struttura (questa che è stata utilizzata appunto per le vaccinazioni, ndr) che può diventare una casa della salute. Noi siamo pronti, ora tocca a voi crederci e portare avanti questo progetto”.