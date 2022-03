In Piemonte, 40 milioni per il lavoro dei disabili

Quaranta milioni di euro destinati al Fondo regionale per i disabili: è la nuova misura voluta dall'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, annunciata in Terza commissione (presidente Claudio Leone) nell’ambito dell’esame del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Il Fondo, come è stato spiegato, servirà per agevolare l'accompagnamento all’occupazione di tutti i soggetti con disabilità a partire dalla scuola, nello specifico dalla terza superiore, con una presa in carico dei singoli in termini di orientamento ed inserimento lavorativo anche attraverso i Centri per l’impiego (Cpi).

Nell'illustrazione, l'assessore ha poi confermato l'avvio delle Academy attraverso i due bandi aperti su Torino (automotive) e Biella (tessile e green jobs) con un primo stanziamento di 14 milioni; confermato anche l'avvio di altre Academy sul territorio regionale che saranno definite per distretti e filiere.

È stata poi ribadita la volontà della Giunta di potenziare i cantieri di lavoro, suddivisi tra disoccupati e over 58, vista l'alta partecipazione da parte dei Comuni e degli enti locali in termini di progettualità: saranno previsti interventi economici per la formazione professionale e le politiche attive volte al contrasto alla disoccupazione.

"Abbiamo accolto con favore la decisione dell'Assessore Chiorino di istituire un nuovo capitolo di bilancio per potenziare le misure di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità, a partire dall'orientamento dalla terza superiore dichiara Monica Canalis, vice segretaria Pd Piemonte e consigliera regionale - . E' una buona notizia che incontra il sostegno convinto del Partito Democratico, che da sempre considera il lavoro come strada maestra per una vita indipendente e per l'inclusione sociale. Tuttavia, è doveroso precisare che i 40 milioni aggiuntivi non sono fondi regionali, come aveva lasciato credere l'assessore Chiorino, ma fondi statali, frutto di un accordo con l'allora ministro Provenzano, che anticipò una quota del Fondo statale di sviluppo e coesione (FSC) per consentire alle Regioni di coprire le attività non ancora coperte dal Fondo Sociale Europeo 2021-27 (che non è ancora disponibile). Nel bilancio di previsione 2022 i fondi regionali sull'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità sono circa 12 milioni, in linea con gli anni precedenti. La Giunta Cirio non si intesti fondi di origine statale e piuttosto aumenti l'impegno regionale sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità".