Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo nel fine settimana. “Il campo di alta pressione esteso dal nord-Africa fino all'Europa centro-settentrionale, mantiene tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, tuttavia – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una depressione avanzerà da ovest verso il sud-Italia, apportando nuvolosità alta sulla nostra regione da oggi pomeriggio, ma senza precipitazioni. Lunedì ancora tempo ben soleggiato. Le temperature rimangono sostanzialmente stazionarie, con un'ampia escursione termica tra le minime del mattino e le massime del pomeriggio che, in pianura, saranno comprese tra i 20°C e i 24°C”.

SABATO 26 MARZO 2022

Nuvolosità: cielo sereno al mattino, parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio per strati alti e sottili, in particolare sul settore meridionale della regione. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in generale lieve calo sui 2100 m. Venti: deboli sud-orientali sulle Alpi e nord-orientali altrove, con moderata intensificazione nel pomeriggio sul settore orientale della regione.

DOMENICA 27 MARZO 2022

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso per strati alti, con maggiori addensamenti a sud del Po e schiarite più ampie invece sul nord-Piemonte, in particolare nel pomeriggio ed in serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario intorno ai 2100 m. Venti: deboli o moderati orientali sulle Alpi e nord-orientali sull'Appenino, deboli da est-nordest in pianura con moderati rinforzi a sud del Po.