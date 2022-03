Papa: ''Non solo il bancomat, a Formazza anche l'assistenza sanitaria è carente''

‘’Non solo il bancomat, anche l’assistenza sanitaria è carente in montagna’’. E’ molto critica Bruna Papa, sindaco di Formazza, impegnata non solo a difendere lo sportello bancomat che BPM vuol togliere, ma anche a garantire una più continuativa assistenza saniataria alla popolazione . ‘’C’è un problema – spiega Papa - : noi abbiamo il medico solo un giorno la settimana, per sole due ore. Non più come prima che veniva tre volte la settimana’’.

Il sindaco ha cercato di trovare un altro medico che coprisse altri giorni della settimana. ‘’Ma l’Asl non me lo paga perché in realtà il medico l’avremmo già – dice - . Affermano che non ci sono medici che hanno dato la loro disponibilità a venire a Formazza due-tre volte la settimana, ma è normale avere una situazione così in un momento di pandemia e con molti anziani in paese? E con i moti turisti che arrivano nella nostra valle?’’.

‘’Ho fatto telefonate a raffica a tutti per cercare una soluzione – spiega - . C'era quando era stato nominato un medico a Premia: sarebbe bastato dargli l’obbligo anche per Formazza. La Regione mi ha detto che ci avrebbe dato il vincolo per un ambulatorio in paese, ma che la richiesta doveva partire dall’Asl Vco. Ora pare abbiano fatto un bando per Druogno e chi lo ha vinto dovrebbe fare Druogno, Santa Maria Maggiore e …… Formazza, perché la verità è che siamo tutti nello stesso ambito territoriale’’.

Quando si dice massima attenzione alla terre alte!