Prima Categoria, ancora un derby: Ornavassese-Virtus Villa

Un derby tira l’altro in Prima Categoria. Perché domenica alle 15 è in programma Ornavassese-Virtus Villa, entrambe reduci da due vittorie. I neri a Trecate, i biancocelesti in casa col Fomarco. Partita importante per entrambe: i ragazzi di Fusè per accumulare punti salvezza, quelli di Massoni per restare in zona play off.

La Varzese, reduce dalla vittoria con l’Agrano e dal pari infrasettimanale col Cannobio, viaggia verso Novara per affrontare la Sanmartinese. I granata si sono risollevati in classifica e stanno anche giocando bene.

Chi deve riscattarsi è il Fomarco, caduto domenica al ‘Curotti’ col Villa. Ai biancoverdi servono punti sicurezza contro il Borgolavezzaro.

A sua volta la Crevolese ospiterà il Trecate. Ai ragazzi di Chiaravallotti manca la vittoria da sei turni.

Classifica: Momo 45, Feriolo 42; Cannobiese 37; Virtus Villa 33; Sanmartinese 31; Crevolese 28; Varzese 27; Fomarco, Agrano 25; Ornavassese, Borgolevezzaro 24, Comignago 23; Carpignano 21; Pro Ghemme, Trecate 20; Oleggio 12.