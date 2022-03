Sfide importanti per Juventus Domo e Vogogna

Due ‘derby’ salvezza in Ossola. Uno è quello tra Juventus Domo e Chiavazzese, l’altro tra Vogogna e Santhià. Il calendario di Promozione mette i granata al cospetto di una Chiavazzese che si è notevolmente rinforzata. Pratini dovrà sistemare la squadra tornata da Santhià senza Rampi, che si è rotto una clavicola. Per la squadra ossolana è una domenica delicata : una vittoria permetterebbe agli ossolani di riagganciare gli ospiti in classifica.

Il risollevato Vogogna ospita il fanalino di coda Santhià che domenica ha sconfitto, anche con troppa determinazione, la Juventus Domo. I biancoverdi stanno giocano e i tre punti sono d’obbligo.

Infine il Piedimulera. La truppa di Bonan va a Novara ad affrontare lo Sparta. Le due formazioni sono appaiate in classifica.

Classiifca: Cossato, Briga 45; Dormelletto 38; Bellinzago 35; Omegna, Arona31; Bianzè 29; Piedimulera, Sparta 28; Vigliano, Chiavazzese 26; Juventus Domo 23; Vogogna 17; Valduggia 16; Sizzano, Santhià 14.