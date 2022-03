Il Fomarco stoppa la Pro Vigezzo

Rallenta la corsa della Pro che a Pallanzeno, nell'anticipo contro il Fomarco Don Bosco, getta alle ortiche la vittoria all'ultimo secondo, facendosi raggiungere sul 2-2.

Partita brutta nel primo tempo, con la Pro in cerca di spiragli e i padroni di casa chiusi e pronti ai contropiede. Si vedono solo un paio di tiri di Ferraris che difettano però di precisione.



La ripresa invece si apre con il gol del Fomarco. Indecisione della retroguardia rossoblu e guizzo di Tavio che infila Cavalli. La rete scuote i vigezzini, che alzano la pressione ed il baricentro. Fatica la squadra di casa a difendersi, ma la Pro pasticcia e non trova l'ispirazione.



Dopo circa venti minuti della ripresa, Rolandi si incunea tra i difensori e dal limite scocca il tiro che beffa l'estremo del Fomarco. Giocando più tranquilla la squadra di Mocellini, oggi sostituito da Ferraris, imbastisce azioni e trova, su corner, il gol di Piraglia. La strada sembra tracciata, anche perchè i verdi non riescono più a ripartire. Due volte la traversa nega la terza rete. Bergamaschi prima e Balassi poi, centrano la trasversale. Bergamaschi segna, ma l'arbitro Santin annulla per fallo di mano.



Quando il Fomarco resta in dieci, sembra che l'incontro sia chiuso, ma anzichè gestire il pallone e provare a chiudere, gli ospiti rallentano e lasciano aria ai padroni di casa. In pieno recupero anche la Pro perde Ferrari per fallo da ultimo uomo. All'ultima azione arriva la rete incredibile. Punizione lunga da destra, Cavalli abbozza una maldestra uscita, la palla gli sfugge e Pastorelli come un falco lo infila per il pari finale.

Una brutta battuta di arresto che può compromettere moralmente la corsa a due con il Fondotoce.