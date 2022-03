E-bike: in Svizzera dal 1 aprile luci obbligatorie anche di giorno

Dal 1° aprile 2022 entra in vigore l’obbligo di luci accese anche di giorno per tutte le bici elettriche. In base alle disposizioni vigenti, nelle ore diurne è sufficiente la luce anteriore; tuttavia l’Ufficio federale delle strade USTRA consiglia di accendere sempre sia quella anteriore che quella posteriore per essere più visibili.

I requisiti di equipaggiamento rimangono invariati: già oggi sulle e-bike devono essere presenti almeno due fanali a luce fissa, uno anteriore bianco e uno posteriore rosso, che per i modelli veloci devono essere omologati. Si considerano fissate al mezzo anche le luci rimovibili. Sono consentiti, ma non prescritti, appositi fari diurni.

Obbligo su tutti i tracciati pubblici

L’uso obbligatorio delle luci vige su tutte le aree di circolazione pubbliche, pertanto anche su strade campestri o tracciati da mountain-bike; i trasgressori sono sanzionati con una multa disciplinare di 20 franchi.

Tachimetro per e-bike veloci dal 1° aprile 2024

Dal 1° aprile 2024 le bici elettriche veloci potranno essere immatricolate solo se dotate di tachimetro, mentre per attrezzare quelle già in uso ci sarà tempo fino al 1° aprile 2027. A decorrere da tale data chi circolerà senza potrà incorrere in una multa disciplinare di 20 euro. Lo scopo è garantire il rispetto dei limiti di velocità soprattutto nelle zone 20 e 30. Per il superamento della velocità massima consentita è prevista una multa disciplinare di 30 franchi.