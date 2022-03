Si è spento Paolo Nebiolo, ex presidente del Cai di Piedimulera

Si è spento Paolo Nebiolo, per anni è stato presidente del CAI Piedimulera. Promulgatore di molte iniziative soprattutto legate all’alpinismo giovanile.

Sotto la sua infaticabile guida si sono formati i giovani escursionisti e alpinisti della Sezione locale che era nata il 26 giugno 1946 come sottosezione del CAI di Villadossola , su richiesta di 51 soci promotori. Attualmente la sezione è presieduta da Davide Martini e conta più di 400 soci iscritti. Fra i fiori all’occhiello della Sezione restano il Corso di sci per i ragazzi delle scuole dell'obbligo e l’attendamento delle baite di Crocette (1460 m) in Valle Quarazza, oltre alla manutenzione dei sentieri della bassa Valle Anzasca.



Paolo era figlio di Bruno e mamma Isolina Ciocca, originaria di Macugnaga. Per volontà dei familiari si terranno funerali in forma strettamente privata.