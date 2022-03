Ieri in località Due Ponti in Comune di Calasca sono intervenute le squadre AIB del distaccamento Monte Rosa, in collaborazione con le squadre del Vigili del Fuoco Volontari di Macugnaga, per spegnere un incendio sviluppatosi nelle immediate vicinanze della statale 549 a ridosso di alcune abitazioni.

Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza di tutta l’area.