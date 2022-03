La Russia dopo le sanzioni: il Piemonte "studia" il futuro di un mercato che valeva 820 milioni

Sembrano passati anni, in realtà era il 15 marzo quando l'Unione Europea ha imposto il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia, responsabile dell'invasione che ha scatenato la guerra in Ucraina. Un evento sconvolgente, a livello geopolitico, ma le cui ripercussioni si sentono anche a livello economico. Basti pensare che nel 2021 il Piemonte ha esportato in Russia merci per 820,6 milioni di euro con una crescita del +28,3% rispetto al 2020 (era a quota 639,4 milioni). L'aumento era stato invece del +26,1 rispetto al 2019 che si era chiuso con 650,7 milioni di euro. L’export verso la Russia vale l’1,7% del totale export regionale.