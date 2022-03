L’ambasciatore di Taiwan ospite di Assograniti

Sabato 26 marzo, Andrea Sing-Ying Lee, ambasciatore di Taiwan in Italia, è stato ospite di Assograniti VCO accompagnato da Marco Zacchera e da Valter Zanetta, già membri del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan.

Nel corso della visita alla sede dell’Associazione, l’ambasciatore, accolto dalla presidente Mariateresa Moro e da alcuni associati, ha avuto modo di conoscere i dati del settore e, più nel dettaglio, le tipologie di pietre coltivate nella zona del Verbano Cusio Ossola e i loro più diversi utilizzi. L’ambasciatore ha mostrato una grande attenzione verso il comparto lapideo ossolano ed ha descritto le possibilità di collaborazione con il suo paese che ha nell’Italia uno dei partner commerciali più importanti.

Dopo un ampio scambio di informazioni e auspici per futuri incontri e collaborazioni, la visita si è spostata alla Cava Piodale di Trontano e presso i laboratori della DomoGraniti S.r.l. dove sono stati illustrati all’Ambasciatore le modalità di coltivazione delle cave e mostrate lavorazioni e finiture di lastre e prodotti finiti.

Andrea Sing-Ying Lee, che ha mostrato una grande apprezzamento verso il comparto lapideo ossolano, ha ringraziato per l’accoglienza e ribadito l’intenzione di intensificare contatti e scambi commerciali. La visita si è conclusa con un incontro conviviale dove è stato possibile far conoscere all’Ambasciatore alcuni prodotti eno gastronomici dell’Ossola e la loro qualità.





La presidente di AssogranitiVCO, Mariateresa Moro al termine dell’incontro ha detto: “Visite come questa dell’Ambasciatore Andrea Sing-Ying Lee rappresentano per l’Associazione l’occasione di far conoscere e valorizzare i prodotti del nostro territorio e favorire scambi commerciali, ora più che mai, importanti e preziosi. Abbiamo ringraziato Sua Eccellenza l’Ambasciatore per il tempo e l’attenzione che ci ha dedicato augurandoci di incontrarlo presto di nuovo”.