Buona partenza in campionato per il tiro a Segno Nazionale di Domo

È terminata anche la seconda prova del Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in programma al poligono di tiro di Galliate. I tiratori iscritti nella Sezione di Domodossola hanno riportato buoni risultati sia a livello individuale che a squadre.

Nella specialità della carabina a 10 metri:

3° posto per Giada Miretti (Juniores Donne) – 2° posto per Barbara Villiborghi (Categoria Donne) – 3° posto per Lucia Pirazzi (Master Donne) – 4° posto per Simone Grossetti (Juniores Uomini) – 6° posto per Alessandro Beltrami (Allievi)

Nella specialità della pistola a 10 metri:

2° posto per Arianna Messina seguita da Chiara Storti (entrambe Juniores) e 2° posto anche per Dalila Ianni (Ragazzi).

Nelle classifiche a squadre un bel 5° posto assoluto per la squadra femminile di P.10 seguiti dalla squadra maschile, mentre la squadra mista di carabina si è classificata al 6° posto.

“Finalmente il brutto periodo che ha creato, sofferenze, disagi e problemi piano piano ce lo stiamo lasciando alle spalle, lentamente arriveremo alla normalità, la Sezione del TSN di Domodossola è piccola ma tenace e i risultati sono di buon auspicio, la direzione ringrazia gli agonisti per il loro impegno” dicono al Tiro a segno

Prossimo appuntamento la 3a prova di campionato regionale in programma alla sezione T.S.N. di Novi Ligure.