Ultimo giorno di festa 'siciliana' in piazza al Villaggio Sisma

Le montagne intorno sono innevate l'aria è fredda, ma in piazza Motta del Villaggio in questo fine settimana i colori, gli odori e i sapori evocano l'estate, il sole e il mare della Sicilia. Villadossola ospita fino a domenica sera a mezzanotte “A Vucciria Sicilia street food” con la collaborazione della Pro Loco di Villadossola, del comitato Quartiere Nord e con il patrocinio del Comune di Villadossola.

Vi è la possibilità di gustare le specialità della Sicilia : arancini, pesce fritto, pane con le sarde, pane con la milza, accompagnato da birre e vini artigianali. Caffè con la crema al pistacchio, dolci con la pasta di mandorle, cannoli, cassate. Intorno alla piazza ci sono otto banchi e al centro sono stati sistemati i tavoli e le panche, sono previsti momenti di comicità e divertimento con la presenza dell’attore Tony Sperandeo.

“L'idea – spiega il presidente della Pro Loco Paolo Russomanno – è nata in seguito al successo di Frit Rock con le migliori specialità del cibo di strada dello scorso anno. In occasione di quell'evento “A Vucciria” era presente con un banco ed ebbe un notevole successo, tanto che in seguito i responsabili hanno contattato il comune per chiedere di portare la festa siciliana a Villadossola; il comune ha quindi interpellato noi che a nostra volta abbiamo sentito il comitato di quartiere, è stato fatto un sopralluogo nella piazza ed è stata decisa la festa”.

“Giovedì la festa è iniziata con una buona affluenza- prosegue Russomanno – venerdì purtroppo la pioggia ha frenato la partecipazione, anche se comunque c'è stato un discreto afflusso di persone grazie alla disponibilità dei bar della piazza che hanno permesso, a chi lo desiderasse , di consumare al coperto i piatti presi allo street food. Sabato invece l'affluenza è stata numerosa, tanti sono arrivati anche da Verbania, da Omegna, da Domodossola e dalle Valli e anche per oggi prevediamo un buon afflusso”.