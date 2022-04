Pareggio esterno per la Juve Domo sul campo dell'Arona

Pareggio esterno per la Juve Domo di mister Pratini. I granata tornano dalla trasferta di Arona con uno 0 a 0 dopo due sconfitte consecutive. Domenica prossima al Curotti arriva il Dormelletto terzo in classifica. Vince ancora il Vogogna di mister Castelnuovo, che sul campo della Chiavazzese trova i tre punti grazie alle reti nel primo tempo di Marco Fernandez e nella ripresa di Valci e Piana.

Sconfitta casalinga per il Piedimulera battuto 4 a 3 dal Briga. I novaresi dominano portandosi sullo 0 a 4. Gli ossolani accorciano con Gallini, Ceschi e Mammucci e si fanno arare un rigore calciato da Ceschi. Ma il ritorno del Piedimulera non basta per raggiungere il pari.