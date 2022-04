Il Piedimulera prima cade e poi sfiora l'impresa: 3-4 col Briga

Dalla polvere al quasi altare. E’ un peccato per il Piedimulera non essere riuscito a pareggiare la partita col Briga. Il 4 a 3 finale non premia i gialloblu che dal 15’ della ripresa hanno dato seri fastiti alla capolista, che ha rischiato grosso. L’imprecisione ha penalizzato gli ossolani che si sono comunque battuti alla pari, soprattutto nel secondo tempo.

Il Briga ha dominato nel primo tempo, anche grazie alla rete di Fornara arrivata dopo un minuto di gioco e al raddoppio di Asole al 27’. Il Piedimulera ha fatica a reggere la buona prova dei novaresi, guidati soprattutto da un ottimo Manca.

L’avvio della ripresa è stato ancora traumatico perché l’arbitro Iorfida di Collegno ha collezionato il suo peggior errore di una direzione per il resto sufficiente. Il terzo gol del Briga al 47’ è frutto di un netto fallo su un difensore di casa, fallo che solo Iorfida non ha visto. La mazzata è arrivata poco dopo al 50’ quando Asola ha portato a 4 le reti ospiti, lasciando intendree che la partita era ormai sepolta.

Il Piedimulera ha avuto il merito di rimboccarsi le maniche e di crederci. Ne è uscita uscita ripresa che ha visto la squadra di Bonan protagonista e dun Briha che si è spento via via sotto la pressione dei gialloblu. Gallini ha segnato il gol della riscossa , poi Ceschi ha realizzato il suo secondo rigore e al 90’ Mammucci ha portato tre le reti dei padroni di casa. Ma il Piedimulera, ripetiamo molto tosto e grintoso, ha sciupato un paio di palle gol non difficile e anche un altro rigore con ceschi, con il portiere ospite capace di deviare la conclusione dal dischetto.

Un peccato perché col pari il Piedimulera non avrebbe rubato nulla.