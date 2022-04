Lutto in Ossola per la scomparsa di Italo Orsi

E’ scomparso Italo Orsi, commercialista e per tanti anni presidente di Italia Nostra. Orsi, con questa carica, era stato protagonista di tante battaglie per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico, culturale e artistico del nostro territorio. Per una vita ha gestito uno studio professionale a Domodossola, in piazza Cavour. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 a Beura, dove abitava.

A succedergli alla guida dello studio sono stati i figli, Carlo e Paolo, apprezzato giocatore di pallacanestro.