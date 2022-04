Piedimulera, contributo regionale da 12mila euro per l'allestimento della biblioteca

Un contributo a fondo perso di 12.000 euro dalla Regione per l' acquisto di nuovi arredamenti per completare l'allestimento della biblioteca comunale. Lo ha annunciato via social il sindaco di Piedimulera.

“Ci speravamo e la nostra politica amministrativa di provare a partecipare a tutti i bandi che ci interessano sta continuando a portare risultati -sottolinea Alessandro Lana-. A tal proposito abbiamo lavorato per mesi con i tecnici a progetti ambiziosi con i quali abbiamo provato a partecipare ai primi bandi PNRR, non ve li sveliamo per ora, uno in particolare è un sogno nel cassetto, sarà difficile arrivare al finanziamento ma noi ci abbiamo provato. A breve sapremo com'è andata e vi aggiorneremo”.