Diego ha fretta di nascere, mamma partorisce in auto a Pieve Vergonte

Ancora un parto in auto in Ossola. Martedì sera una donna ha partorito a Pieve Vergonte in macchina. La donna è stata assistita dal medico del 118 di un'ambulanza medicalizzata giunta sul posto. Mamma e il piccolo Diego stanno bene. In supporto a Pieve Vergonte è arrivata anche un'ostetrica. E' il 'primo' parto in auto di questo 2022 in Ossola. Alla fine dell'anno un bimbo era venuto alla luce nel parcheggio del Dea di Domodossola.