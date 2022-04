Sorveglianza speciale per un 54enne ossolano

Su proposta del Questore del VCO, il 26 gennaio scorso il Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un decreto applicativo della misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per 3 anni a carico di un cinquantaquattrenne di origine siciliana, residente da anni nell'Ossola.

L'uomo, dall'indole collerica e violenta, amplificata dall'abuso di sostanze alcoliche, ludopatico, pur richiamato formalmente a mutare la condotta illecita tenuta ha perseverato nella stessa finendo per assumere uno stile di vita caratterizzato da comportamenti delinquenziali, antisociali e pericolosi per la sicurezza pubblica, evidenziando altresì una completa indifferenza ai provvedimenti dell'Autorità.



Particolarmente violento nei confronti della ex moglie, era stato destinatario del provvedimento dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla stessa , e poi condannato alla pena di due anni e tre mesi di carcere. Nonostante la condanna lo stesso ha reiterato la sua condotta minacciosa e persecutoria verso i figli e l'ex moglie, cercando in ogni modo di incontrarli, recandosi presso i luoghi da loro frequentati e seguendo i loro spostamenti.

Il Questore ha inteso proporre l'uomo per la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale al fine di contenere la sua propensione a commettere reati, ritenendolo persona pericolosa per la sicurezza pubblica, inquadrandolo nella categoria di soggetti che si sono resi responsabili di maltrattamenti e atti persecutori, categoria quest'ultima introdotta da una modifica legislativa del 2017, per la quale il Questore ha proposto nel 2021 quattro persone.

Il Tribunale di Torino, accogliendo integralmente la proposta, ha riconosciuto la pericolosità del soggetto e pertanto ha stabilito che l'uomo per la durata di tre anni non possa allontanarsi dalla sua dimora senza dare avviso alla Questura; inoltre sarà obbligato a rimanere nella propria abitazione dalle 21 di sera e fino alle 07 del mattino, non dovrà frequentare persone colpite da condanne o sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione, dovrà dedicarsi alla ricerca di un'occupazione lavorativa e non potrà accedere agli esercizi pubblici tra le ore 18 e le 21 ma, soprattutto, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dai suoi figli, tenendosi sempre ad una distanza minima di 300 metri.



Con la comunicazione dell'emanazione di questa misura la Questura ritiene di evidenziare come la tranquillità sociale, che è alla base dell'adozione delle misure di prevenzione, non deve e non può essere affidata esclusivamente alla risposta di tipo repressivo, ma deve trovare svolgimento attraverso la predisposizione di una mirata attività di prevenzione, che abbia la capacità di incidere sul singolo e di garantire, al contempo, la eliminazione della cause criminogene presenti all'interno della società: su quest'ultimo aspetto, il compito dello Stato si traduce negli interventi intesi a rimuovere le cause sociali che favoriscono la commissione dei reati.



La politica della prevenzione si pone, quindi, come dimensione essenziale del continuo processo di modernizzazione dello Stato e come una rassicurazione formale offerta ai cittadini. In effetti, lo Stato non può accontentarsi della giustizia punitiva, ma deve necessariamente preoccuparsi di evitare, innanzitutto, e al meglio possibile, che i reati vengano commessi.



La sola repressione non ha mai risolto il problema dell'insicurezza, che si può ridurre solo con iniziative di prevenzione, basate sulla responsabilizzazione e il coinvolgimento di tutti. La finalità del provvedimento di sorveglianza speciale, pertanto, è quella di obbligare il soggetto a reinserirsi nella società, rispettando le regole di civile convivenza e vivendo nel rispetto della legalità.



Dal 2021 ad oggi sono in totale 16 le proposte di sorveglianza inoltrate dal Questore Luigi Nappi al Tribunale di Torino, sino ad ora tutte accolte.