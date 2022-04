Al PalaRaccagni penultima partita casalinga della stagione per la Cestistica

Appuntamento domani sera al PalaRaccagni per la penultima partita casalinga della stagione della Cestistica. I granata affronteranno Montalto Dora, in piena corsa per i play-off.

"Peccato non giocarcela al completo, ma ormai non ci facciamo più caso: non avremo infatti Cerutti, Maglio, Carusi è in dubbio” spiega il presidente Nicola Guerra. Proprio per le squalifiche il presidente tira le orecchie ai suoi. "In questo girone finale ci siamo fatti un po' troppo prendere dall'emotività e questo non mi è piaciuto: troppi tecnici ed espulsioni. Capisco la situazione, il giocare sempre i soliti, il non avere l'allenatore per settimane a causa del Covid, ma le proteste eccessive non portano da nessuna parte” la conclusione di Guerra.

Come già nel match con Settimo, non ci sono più restrizioni per l'accesso al palazzetto: capienza massima ma obbligo di indossare la mascherina Ffp2 e di avere il super green pass.